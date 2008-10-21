Kampfflugzeug in Taiwan abgestürzt

Trümmer des vermissten taiwanesischen Kampfflugzeuges wurden auf der Insel Penghu gefunden.

Der Kampfjet verschwand am Montag 30 Minuten nach dem Start auf der Chingchuankang Luftwaffenbasis vom Radarschirm der Flugverkehrsleitung. Die sterblichen Überreste eines der beiden Piloten wurden heute gefunden, nach der zweiten Person wird weiterhin gesucht. Über den Typ des Flugzeuges wurde nicht berichtet. Die Maschine befand sich auf einem Übungsflug. Die Ursache für den Crash wird nun durch die taiwanesischen Luftwaffe untersucht.