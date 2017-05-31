Kampfflugzeug Evaluation soll dieses Jahr beginnen

F-5E Tiger II (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Jetzt ist es offiziell, am 30. Mai wurde der Expertenbericht zur Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges für die Schweizer Luftwaffe vorgestellt.

Mit dem vom Bundesrat beantragten PEB-Kredit soll die Evaluation noch in diesem Jahr starten. Die Expertengruppe empfiehlt, nicht nur eine Nachevaluation auf Grundlage des letzten Auswahlverfahrens durchzuführen, sondern Informationen zu allen grundsätzlich in Frage kommenden Kandidaten einzuholen. Damit dürfte neben Eurofighter, Gripen E/F und Rafael zum Beispiel die amerikanische F-35 zumindest in die Grobauswahl (Longlist) kommen.

Die Experten äussern sich im Bericht aber explizit nicht dazu, welche Flugzeugtypen grundsätzlich in Frage kommen, da dies Teil der Evaluation sei. Angeregt wird im Bericht, Evaluation und Beschaffung nach Möglichkeit gemeinsam mit einem anderen Land durchzuführen. Die wichtigsten Fakten aus dem Expertenbericht werden Sie zusammengefasst in der Juli-Ausgabe von SkyNews.ch finden.