KC-767 ist Japan bereit
27.02.2009 RK
Itochu Corporation konnte in Wichita am 25. Februar den dritten Tanker für die japanische Luftwaffe übernehmen.Itochu Corp. Wird das KC-767J Tankflugzeug wird im März die Maschine an die Luftwaffe Japans aushändigen. Japan betreibt bereits 2 Boeing KC-767J Tankflugzeuge von Boeing und wird bis im Dezember 2009 alle ihre vier Flugzeuge im Einsatz haben. Der KC-767J basiert auf dem zivilen Verkehrsflugzeug Boeing 767-200 und kann neben der Hauptaufgabe als Strategischer Tanker auch als Truppentransporter oder Frachtflugzeug eingesetzt werden. Haben Sie die Wochenschau schon gesehen? Link:Boeing Über den KC-767 Advanced Tanker