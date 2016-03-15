KC-46A betankt Harrier

Boeing KC-46A betankt AV-8B Harrier II (Foto: US Air Force)

Zum ersten Mal hat der KC-46A Tanker einen AV-8B Harrier II des US Marine Corps in der Luft betankt.

Die erfolgreiche Luftbetankung eines Harriers durch den KC-46A Tanker gab die US Air Force bekannt. Der erste Tankversuch fand am 1. März 2016 über einem Übungsraum der Edwards Air Force Base statt.

Der KC-46 kann Flugzeuge über den Tankausleger oder über das Schlauchsystem betanken. Mit dem Tankausleger am Heck der Maschine können 1.200 Gallonen (4.542 Liter) Treibstoff pro Minute abgegeben werden, während mit dem Schlauch- und Windsacksystem, das sich an beiden Flügeln und an der Mittelachse des Flugzeugs befindet, 400 Gallonen (1.514 Liter) pro Minute an Kampfjets wie die F/A-18, den Eurofighter oder Rafale abgegeben werden.

Die US Air Force will über die nächsten Jahre ihre veraltetet Tankerflotte mit 146 KC-46 Tankflugzeuge ersetzen.