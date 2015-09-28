KC-46A Tanker absolvierte Jungfernflug

Boeing KC-46A first flight (Foto: Boeing)

Am 25. September 2015 absolvierte das erste KC-46A Tankflugzeug auf dem Boeing Werksflugplatz in Everett seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Der Flug dauerte nach Aussagen von Boeing vier Stunden, dabei standen Funktionsprüfungen an den Triebwerken, der Flugsteuerung und anderer wichtigen Teilsysteme im Vordergrund. Die Maschine erreichte dabei eine maximale Höhe von 35.000 Fuß (10.670 Meter). Für das Zulassungsprogramm wird Boeing insgesamt vier Flugzeuge ins Flugtestprogramm nehmen, zwei KC-46C und zwei KC-46A.

Die US-amerikanische Luftwaffe will insgesamt 179 KC-46 Tankflugzeuge beschaffen, die Kaufverträge wurden 2011 unterzeichnet.