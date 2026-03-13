KC-135 Tanker über dem Irak abgestürzt

KC-135 tankt im Flug eine F-16 (Foto: US-Air Force)

Am 12. März ist ein US-amerikanisches KC-135-Tankflugzeug im Westen des Irak abgestürzt, nach offiziellen Angaben sind vier Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.

Laut U.S. Central Command ist der KC-135 Tanker gestern in der Nacht über befreundetem Luftraum im Westen des Iraks abgestürzt. Bei dem Zwischenfall war ein weiteres Flugzeug beteiligt, dieses konnte sicher landen. Bei dem zweiten Flugzeug handelt es sich laut nicht bestätigten Quellen ebenfalls um einen KC-135 Tanker, dieser wurde am Seitenleitwerk beschädigt, konnte aber sicher zum Ben Gurion Airport in Israel zurückkehren. Das CENTCOM hat heute Mittag bestätigt, dass vier der sechs Besatzungsmitglieder des Tankflugzeuges ums Leben gekommen sind. Die Rettungsarbeiten sind immer noch am Laufen. Der Verlust des vierstrahligen KC-135 Tanker war nicht auf Feindbeschuss oder Eigenbeschuss zurückzuführen. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.