Junkers Ju 49, Höhenflugzeug aus Deutschland

Mit der Ju 49 wagte man sich bei Junkers auf Neuland, das Stratosphärenflugzeug sollte Höhen von bis zu 20.000 Meter erklimmen. Die Entwicklungsabteilung von Junkers musste bei diesem Projekt viele Unbekannte überwinden.

Die Ausschreibung wollte ein Flugzeug mit einer Druckkabine, die auf 16.000 Meter Höhe einen Innendruck von 2.500 Meter haben sollte. Neben dieser ambitiösen Forderung musste auch ein Kolbenmotor gebaut werden, der auf solchen Höhen störungssicher funktionieren musste. Junkers baute ein Versuchsflugzeug, mit dem man 1935 auf eine Höhe von mehr als 12.500 Meter steigen konnte. Lesen Sie dazu den ausführlichen Lexikon Eintrag von Eberhard Kranz.