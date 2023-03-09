Jubiläums Black Hawk ausgeliefert

5000ster Black Hawk Hubschrauber ausgeliefert (Foto: Lockheed Martin)

Im Januar konnte Sikorsy den fünftausendsten Black Hawk Hubschrauber ausliefern, der Jubiläumshelikopter ging an die US-Heeresflieger.

Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin, hat am 20. Januar 2023 den 5.000sten Hubschrauber der Hawk Variante ausgeliefert. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um einen UH-60M Black Hawk die US-Army. Der universell nutzbare Transporthubschrauber wird noch jahrzehntelang den Bedarf des US-Militärs und internationaler Betreiber an mittelschweren Transportmaschinen decken.

Bei dem UH-60M handelt es sich um die dritte Iteration beim Black Hawk, die Basisversion UH-60A wurde ab Herbst 1978 an die US-Army ausgeliefert. Die US-amerikanischen Landstreitkräfte setzen insgesamt 2,135 Black Hawks ein, zusammen haben sie bereits mehr als zehn Millionen Flugstunden absolviert. Die Lieferungen der neusten Variante begannen 2007, und inzwischen hat die US-Army 1.375 UH-60M sowie 208 HH-60M (Medevac Version) erhalten. Die Black Hawk Helikopter sollen noch bis 2070 im Einsatz bleiben.