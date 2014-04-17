Jordanischer Kampfjet abgestürzt

Heute Morgen ist ein F-5E Tiger II Kampfjet der jordanischen Luftwaffe abgestürzt, dabei kam der Pilot ums Leben.

Der Unfall ereignete sich heute Morgen um 08 Uhr 00 Lokalzeit im Nordosten von Jordanien in der Nähe der Stadt Safawi. Nach Angaben der Royal Jordanian Air Force verlor der Pilot, Oberleutnant Hazem Ahmad Matar, bei dem Absturz sein Leben. Bei dem abgestürzten Jet handelt es sich scheinbar um einen einsitzigen F-5E Tiger II vom US-amerikanischen Flugzeugproduzenten Northrop. Der Kampfjet befand sich auf einem Übungsflug und kollidierte im Tiefflug mit dem Boden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.