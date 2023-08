Jordanien könnte weitere F-16MLU kaufen

Kürzlich führte die jordanische Luftwaffe die ersten gebrauchten F-16 Kampfjets aus Restbeständen der belgischen Luftwaffe ein, weitere könnten folgen.

Die Luftwaffe von Jordanien fliegt mit F-5E/F Tiger, Mirage F-1 und F-16MLU Kampfflugzeugen. Zur Ergänzung ihrer Jagdwaffe kaufte das Land aus dem Mittleren Osten 20 ältere F-16MLU aus den beständen von Holland und Belgien. Auf diese Art und Weise kann die jordanische Luftwaffe ihre Stärke aufwerten und Belgien und Holland können ihre grossen Restbestände, die zum grössten Teil eingemottet sind, günstig loswerden. Belgien beschaffte ursprünglich 160 F-16A/F und will bis zur Ablösung durch neue Muster nur noch 48 in Betrieb halten. Die gebrauchten F-16 werden zu Stückpreisen zwischen 4 bis 5 Millionen Euro gehandelt. Zu diesem Preis wird es für einige Luftwaffen Sinn machen, ihre Bestände mit gebrauchten F-16MLU aufzuwerten. FliegerWeb.com Wochenschau F-16 MLU on Show