Jet Trainer in Indien abgestürzt

Heute Morgen ist ein Jet Trainer der indischen Luftwaffe über einem Waldgebiet in Südindien abgestürzt. Bei dem Unglück kam der Pilot ums Leben.

Film über das indische Kunstflugteam Surya Kiran

Das Flugzeug ist auf dem Luftwaffenstützpunkt in Bidar zu einem Übungsflug gestartet und wenige Minute nach dem Start abgestürzt, so berichten die indischen Medien. Bei dem Piloten soll es sich um ein Mitglied der Kunstflugstaffel Surya Kiran handeln. Beim Flugzeug handelte es sich um einen Kiran Mk II Trainer, der zum Kunstflugteam gehörte. Nach offiziellen Angaben kam am Boden niemand zu Schaden. Die indischen Behörden werden die Unfallursache untersuchen.