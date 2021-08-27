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Japans KC-46A absolviert erste Luftbetankung

27.08.2021 PS
KC-46A Pegasus Japan Air Self-Defense Force (
KC-46A Pegasus Japan Air Self-Defense Force (Foto: Boeing)

Der erste KC-46A Pegasus für die japanischen Luftstreitkräfte hat laut Boeing Mitte August seine erste Luftbetankung absolviert.

Bei der ersten Luftbetankung diente dem japanischen KC-46A Tanker als Nehmerflugzeug ein KC-46A Tankflugzeug der US-amerikanischen Luftwaffe. Die Versuchsflüge fanden über dem Bundesstaat Washington statt. Der KC-46A diente neben seiner Funktion als Tankflugzeug auch als Nehmerflugzeug. Japan betreibt bereits vier KC-767J Tankflugzeuge, diese sind seit 2009 einsatzbereit.

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