Japan will V-22 Kipprotor Flugzeuge beschaffen

Bell Boeing V-22 Osprey (Foto: Bell)

Japan will siebzehn Bell Boeing V-22 Osprey Kipprotor Flugzeuge beschaffen, dahingehend wurde der US-amerikanische Kongress durch die US-amerikanische Exportbehörde für Rüstungsgüter informiert.

Als Hauptauftragnehmer würde Bell Helicopters und Boeing fungieren, das Auftragsvolumen beziffert die USA auf einen Wert von 3 Milliarden US Dollar. Neben den 17 V-22B aus dem Block C schließt der Auftrag auch viele Zusatzleistungen ein.

Japan will mit den Osprey Kipprotor Flugzeugen ihre militärischen Transportkapazitäten bei den Hubschrauber Einheiten ausbauen und die neuen Maschinen bei Bedarf auch für Humanitäre Einsätze benutzen.