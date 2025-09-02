Japan verlegt F-15J nach Europa

F-15J Eagle (Foto: USAF)

Japans Luftstreitkräfte verlegen in den kommenden Wochen zum ersten Mal F-15J Eagle für eine Übung nach Grossbritannien.

Während des ersten Besuchs des britischen Flugzeugträgers HMS Prince of Wales in Tokio haben der britische und japanische Verteidigungsminister bestätigt, dass F-15J Eagle der japanischen Luftstreitkräfte nach Grossbritannien verlegt werden. Dort sollen die F-15J gemeinsam mit den britischen Kampfjets die Interoperabilität beider Luftstreitkräfte unter Beweis stellen. Neben den F-15J Kampfjets werden auch Transportflugzeuge an der Mission teilnehmen.

HMS Prince of Wales in Tokio (Foto: Ministry of Defence)

Während des Besuchs der britischen Carrier Strike Group in Japan landeten auch britische F-35B STOVL Kampfjets erstmals auf dem japanischen Hubschrauberträger JS Kaga, wodurch die Interoperabilität zwischen den Streitkräften beider Länder gestärkt wurde.

F-15JSI Japan Super Interceptor Eagle (Foto: Japan)

London und Tokio bekräftigten außerdem ihr Engagement für das Global Combat Aircraft Program (GCAP), eine Partnerschaft zwischen Grossbritannien, Japan und Italien zur Entwicklung eines Kampfjets der sechsten Generation, dieser soll bis im Jahr 2035 gemeinsam entwickelt werden. In der Erklärung lobten beide Regierungen die strategische Zusammenarbeit und kritisierten gleichzeitig China, Nordkorea und den Iran für ihre Unterstützung Russlands im aktuellen geopolitischen Kontext.