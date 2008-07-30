Jaguar wird erneuert

Indien wird den Kampfwert von 68 ihrer 150 SEPECAT Jaguar steigern. Das Jagdflugzeug aus England und Frankreich wird für weitere 12 Jahre fit getrimmt.

Für die Modernisierung der Jaguars ist Hindustan Aeronautics zuständig. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 57 Millionen US Dollar. Das ausgewählte Baulos wird mit einer moderneren Angriffsavionik ausgerüstet, damit die Kampfmittel präziser ins Ziel gebracht werden können. Durch diese Modifikation wird der Jaguar für weitere 12 Jahre in der indischen Luftwaffe im Einsatz bleiben.