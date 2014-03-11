Italiens erster Eurofighter der Tranche 3A

Alenia Aermacchi hat kürzlich den ersten für Italien bestimmten Eurofighter Typhoon der neusten Baureihe Tranche 3A präsentiert.

Bei dem neusten italienischen Eurofighter handelt es sich um einen Einsitzer mit der Baunummer 64. Die Eurofighter für Italien werden auf einer Endfertigungsstrasse in Turin Caselle hergestellt. Die Eurofighter aus dem Baulos der Tranche 3A weisen gegenüber der Maschinen aus der Tranche 1 und Tranche 2 viele Verbesserungen auf, die den Eurofighter zu einem richtigen mehrrollenfähigen Kampfflugzeug machen. Bei diesem Modell kann nachträglich auch der moderne AESA Radar nachgerüstet werden. Italien wird voraussichtlich einundzwanzig Eurofighter aus der Tranche 3A erhalten, das Eurofighter Konsortium kann voraussichtlich 91 Jets aus diesem Baulos bauen.