Italienische Eurofighter fangen russische Jets ab

Eurofighter Italien (Foto: Aeronautica Militare)

Zwei Eurofighter der italienischen Luftwaffe sind am Donnerstag, den 17. September, von der Luftwaffenbasis Šiauliai in Litauen aufgestiegen, um zwei russische Kampfflugzeuge abzufangen.

Die beiden Eurofighter Typhoon, die zur Task Force Air „Baltic Thunder III“ der italienischen Luftwaffe gehören, starteten am späten Nachmittag im Rahmen der NATO-Luftverteidigungsmission an der Ostflanke des Bündnisses. Der Einsatz wurde vom Combined Air Operations Centre (CAOC) der NATO in Uedem (Deutschland) koordiniert. Italienischen Medienberichten zufolge wurden die russischen Flugzeuge anschließend aus dem NATO-Luftraum eskortiert.

Italien betreibt derzeit vier Eurofighter Typhoon von Šiauliai aus im Rahmen der NATO-Mission „Baltic Air Policing“, die den Luftraum über Litauen, Lettland und Estland abdeckt. Der aktuelle italienische Einsatz unter der Task Force „Baltic Thunder III“ begann am 31. Juli. Die italienischen Eurofighter sind seit Beginn des Einsatzes bereits mehrfach aufgestiegen, unter anderem am 3. August, um zwei russische Militärflugzeuge abzufangen, die im internationalen Luftraum über der Ostsee operierten.

Der jüngste Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem zwei italienische Eurofighter bei einem weiteren Zwischenfall in der Nacht alarmiert worden waren; dabei war eine Drohne in den litauischen Luftraum eingedrungen. Nach Angaben der litauischen Behörden wurde die Drohne anschließend neutralisiert; ihre Trümmerteile wurden im Land aufgefunden.