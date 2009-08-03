Italienische Eurofighter über Albanien

Italienische Eurofighter Typhoon Kampfflugzeuge übernehmen im Auftrag der NATO die Sicherung des Luftraumes über Albanien.

Albanien ist seit neuem in dem Nordatlantik Bündnis NATO als Mitglied vertreten, da das bitterarme Land über keine wirksame Luftwaffe verfügt, müssen italienische Eurofighter Typhoon Luftüberlegenheitsjäger diese Aufgabe übernehmen. Die Maschinen gehören zu der 36sten Stormo Staffel und sind auf dem Stützpunkt Gioia del Colle stationiert.