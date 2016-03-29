Italien beschafft weitere M-346

M-346 Master Test Flugzeuge (Foto: Finmeccanica)

Das italienische Verteidigungsministerium hat bei Alenia Aermacchi neun weitere M-346 Master Trainingsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Laut dem italienischen Flugzeugbauer Finmeccanica entspricht das Auftragsvolumen einem Wert von rund 300 Millionen Euro. Mit dieser Bestellung steigt die Menge der beschafften M-346 in Italien auf insgesamt achtzehn. Die ersten Flugzeuge aus diesem Auftrag sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, die Auslieferungen sollen dann 2018 abgeschlossen sein.

Bislang konnte Finmeccanica 68 M-346 verkaufen. Neben Italien hat Israel 30, Singapur 12 und Polen 8 Maschinen in Auftrag gegeben.

Alenia Aermacchi M-346 Master