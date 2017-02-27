Italien übernimmt ersten NH90 MITT

NH90 MITT (Maritime Italien Navy Tactical Transport) (Foto: Leonardo)

Die italienischen Seestreitkräfte haben den ersten von zehn NH90 MITT Transporthubschrauber übernommen, die Maschine wurde durch Leonardo Helicopters an die Navy übergeben.

Der NH90 MITT (Maritime Italien Navy Tactical Transport) wird bei den italienischen Seestreitkräfte für die Unterstützung von amphibischen Operationen und für Einsätze von Spezialeinheiten genutzt. Er verfügt wie die TTH Variante der Landstreitkräfte über eine Heckladerampe und andere Spezialeinrichtungen. Der NH90 MITT ist für den Einsatz ab Schiffen optimiert worden.

Der Hubschrauber wurde der italienischen Navy feierlich im Leonardo Helicopters Werk Venice-Tessera übergeben. Die italienischen Seestreitkräfte operieren bereits 23 NH90 NFH Helikopter und werden von diesem Typ noch 13 weitere übernehmen können.