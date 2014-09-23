Israel schiesst syrischen Kampfjet ab

Israel hat heute einen syrischen Jagdbomber abgeschossen, die Sukhoi Su-24 wurde mit einer Patriot Boden-Luft-Abwehr Rakete vom Himmel geholt.

Die israelischen Streitkräfte haben über den Golanhöhen ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen. Dies berichten verschiedene israelische Medien. Nach Angaben eines israelischen Beamten aus dem Verteidigungsministerium handelte es sich bei dem abgeschossen Jet um einen Sukhoi Su-24 „Fencer“ Jagdbomber, der in bedrohlicher Weise in den israelischen Luftraum eingedrungen sei. Der Pilot und Waffensystemoffizier konnten sich scheinbar mit dem Schleudersitz retten.