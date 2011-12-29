Israel modernisiert F-16 Kampfjets

Israels Luftwaffe setzt im grossen Rahmen auf die F-16 Fighting Falcon, das Land hat mehr als 300 dieser Jets befinden sich noch im Einsatz, ein Teil davon wird jetzt mit einem moderneren Flugsteuerungssystem nachgerüstet.

Israel hat im letzten Jahr ein generelles Aufrüstungsprogramm ihrer F-16 Kampfjets lanciert und wird die meisten Flugzeuge mit modernster Cockpit Avionik und zeitgemässen Missions Debriefing Systemen nachrüsten. Zusätzlich hat sich das Land nun entschieden, ihre F-16C/D Barak Jets mit einem modernen Flugsteuerungssystem nachzurüsten, das dem Standard der modernsten F-16I Sufa entsprechen soll. Tests mit einer umgebauten F-16 Barak Variante zeigten, dass sich das Flugsteuerungssystem der F-16I Sufa problemlos in die älteren F-16C/D Jets integrieren lässt. Israel wir ihre ältesten F-16A/B Netz Kampfflugzeuge nicht mehr erneuern und will diese Jets je nach Verfügbarkeit der F-35 langsam ausmustern.