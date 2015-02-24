Israel finalisiert F-35A Auftrag

US Air Force F-35A with F-16 (Foto: USAF)

Israel hat den neusten Kaufvertrag über vierzehn weitere F-35A unterzeichnet, die Jets kosten 2,82 Milliarden US Dollar.

Der Kaufvertrag wurde übers Wochenende in den USA unterzeichnet. Dieser Auftrag wurde bereits im letzten November durch das israelische Parlament genehmigt. Es handelt sich dabei um das zweite Baulos, das von Israel bestellt wurde. Die gesamte F-35A Bestellung summiert sich nun auf 33 Maschinen, jedes einzelne Flugzeug kostet 110 Millionen US Dollar. Israel will mindestens fünfzig F-35A beschaffen. Nach Aussagen des israelischen Verteidigungsministeriums sollen die ersten beiden F-35A Ende 2016 in Israel eintreffen, die restlichen Maschinen sollen dann bis 2021 ausgeliefert werden.