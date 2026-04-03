Iran schiesst F-15E ab

F-15E Strike Eagle (Foto: McDonnell Douglas)

Laut unterschiedlichen Medienberichten hat der Iran wahrscheinlich eine F-15E Strike Eagle abgeschossen, über den Verbleib der beiden Piloten ist noch nichts bekannt.

Die F-15E Strike Eagle wurde durch eine iranische Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Laut iranischen Medienberichten konnte der Zweisitzer vom Typ F-15E über dem Westen des Irans getroffen werden. Bei dem abgeschossenen F-15E handelt es sich um eine Maschine aus dem 494sten Jagdgeschwader, das auf dem Royal Air Force Stützpunkt Lakenheath in Grossbritannien stationiert ist. In Lakenheath sind neben F-15 Eagle auch F-35 Lightning II Kampfflugzeuge stationiert. Bei diesem Abschuss handelt es sich um den ersten Verlust einer F-15 durch feindliches Feuer über dem Iran. Die israelischen Luftstreitkräfte und die US-Luftwaffe setzen in hohem Mass Angriffsflugzeuge vom Typ F-15E Strike Eagle gegen Ziele im Iran ein.

Trümmerteil abgeschossenen F-15E im Iran (Foto: Iranische Medien)

Die iranischen Streitkräfte berichten, dass sie eine F-35 abgeschossen hätten. Dazu haben sie Fotos der Trümmer im Staatsfernsehen gezeigt. Die Trümmer, welche in den iranischen Staatsmedien gezeigt werden, deuten jedoch daraufhin, dass es sich bei dem abgeschossenen Flugzeug um eine F-15E handelt.

Absturzkrater F-15E im Iran (Foto: Iranische Medien)

Ein Sprecher des iranischen Zentralkommandos Khatam al-Anbiya erklärte heute laut einem Bericht auf Reuters, dass eine F-35 über dem Zentrum des Landes von einem neuen Luftverteidigungssystem der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) abgeschossen wurde. Die Überlebenschancen des Piloten seien gering, sollen die iranischen Medien weiter berichtet haben.

Jetzt berichten iranische Staatsmedien über Internetplattformen, dass die US-Streitkräften mit spezialisierten Black Hawk Bergungshubschraubern und Hercules Spezialflugzeugen nach den beiden F-15E Piloten suchen.

Update:

Die US-Streitkräfte haben den Verlust einer F-15E Strike Eagle über dem Iran bestätigt. Der Iran hat auch erklärt, dass er einen Piloten der Maschine aufgespürt und gefangen genommen habe.

Update 4. April 2026:

Den US-amerikanischen Streitkräfte gelang es, ein Besatzungsmitglied der abgeschossenen F-15E zu retten. Bei der Bergungsaktion setzten die US-Luftstreitkräfte spezialisierte Bergungshelikopter vom Typ Blackhawk ein. Zwei solcher Spezialhubschrauber wurden durch einen C-130 Hercules Tanker begleitet, damit die Hubschrauber während der Search and Rescue Operation in der Luft aufgetankt werden konnten. Über den Verbleib der zweiten Person in der F-15E Strike Eagle sind noch keine verlässlichen Informationen verfügbar.

Update 5. April 2026

In der Nach vom 4. Auf den 5. April 2026 konnte der Waffensystemoffizier von US-amerikanischen Spezialeinheiten

Captain Robert KÜHNI