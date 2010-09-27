Iran rüstet C-130 Hercules auf

Irans Luftstreitkräfte haben einem Bericht der iranischen Presseagentur PRESSTV zufolge den ersten hochgerüsteten C-130 Hercules Transporter erprobt.

Mitte der 1980er Jahre betrieb die Luftwaffe Irans 64 Hercules Turboprop Transporter, heute sind noch zehn C-130H und neun C-130E betriebsbereit. Die überalterten Maschinen aus den 1970er Jahren müssten schon längst auf einen moderneren Standard gebracht worden sein und genau dies will Irans Flugzeugindustrie jetzt nachholen. Für die iranischen Maschinen von Lockheed Martin gibt es schon seit langem keine Ersatzteile mehr, daher mussten viele der ursprünglich 64 gekauften Transporter als Ersatzteillager herhalten. Dem Nachrichtenbereicht ist leider nicht zu entnehmen, an welchen neuralgischen Punkten die Flugzeuge verbessert wurden. Der Verteidigungsminister Ahmad Vahidi sprach eher von einem Nachbau der amerikanischen Komponenten als von einer technischen Revolutionierung des C-130 Hercules Transporters.