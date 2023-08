Indonesien kauft Super Tucano

Die indonesische Luftwaffe hat sich für leichte Erdkampfaufgaben für den Kauf der Super Tucano Trainingsmaschine von Embraer entschieden.

Die Luftstreitkräfte Indonesiens will vorerst acht EMB-314 Super Tucano Flugzeuge kaufen und könnte diesen Auftrag in der näheren Zukunft verdoppeln. Mit dem Schul- und leichten Erdkampfflugzeug will Indonesien ihre älteren zweimotorigen Turboprop Rockwell OV-10 Broncos ersetzen. Die erste Maschine soll bereits 2012 geliefert werden. Für Embraer ist es der erste Auftrag für den EMB-314 Super Tucano in der Asien- Pazifik Region.