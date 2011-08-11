Indiens Tejas melden sich 2012 zum Dienst

Indien will ihr Tejas Mk 1 Kampfflugzeug im März 2012 der Luftwaffe zuführen, dies gab die Indian Aeronautical Development Agency bekannt.

Die Tejas Mk 1 Kampfjets haben bereits mehr als 1660 Flugtests hinter sich gebracht. Indien hat für ihre Luftstreitkräfte 40 Tejas Mk 1 gekauft. Die ersten zwanzig Maschinen werden noch nicht dem endgültigen Standard entsprechen, während die nächsten zwanzig Jets alle geforderten Standards erfüllen werden. Dies berichtete Verteidigungsminister A. K. Antony dem Parlament, das sich über den Programmstand informieren wollte. Das Kampfflugzeug wird durch Hindustan Aeronautics gebaut und wird in Zukunft durch das F404-IN20 von General Electric angetrieben. Die Tejas befinden sich seit langem in der Entwicklung, bislang fehlte ein passendes Triebwerk.