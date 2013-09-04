Indiens C-17 Globemaster III nehmen Betrieb auf

Die indischen Luftstreitkräfte haben am Montag, den 2. September 2013, ihre ersten drei C-17 Globemaster III Militärtransporter offiziell in Dienst gestellt.

Die indischen C-17 Globemaster III sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Hindon bei Neu Delhi stationiert, bei Hindon handelt es sich um den größten Luftwaffenstützpunkt in Asien. Die strategischen C-17 Schwertransporter werden in Indien bei dem neu gebildeten Transportverband 81 Skylord betrieben. An der offiziellen C-17 Indienststellung nahm neben dem Luftwaffenchef N.A.K. Browne auch Indiens Verteidigungsminister A.K. Antony teil. Indien hat für ihre neuen Globemaster III Transporter bereits 20 Piloten und 10 Loadmaster ausgebildet.