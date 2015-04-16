Indien will rasch 36 Rafale Kampfjets beschaffen

French Rafale (Foto: Dassault)

Die Verhandlungen für 126 Rafale Kampfjets zwischen Indien und Frankreich verlaufen harzig, nun möchte Indien rasch 36 Rafale Jets direkt aus der Produktion von Dassault beschaffen.

Im Februar 2012 hat Indien im Rahmen der Medium Multi Role Combat Aircraft Ausschreibung (MMRCA) den Kauf von 126 Rafale Kampfflugzeugen bekannt gegeben. Diese Beschaffung beinhaltet einen starken Knowhow und Technologietransfer und genau hier harzen die Verhandlungen, zudem sollen von diesen 126 Jets 108 in Indien gefertigt werden. Indiens Luftwaffe ist nach eigenen Angaben jedoch dringend auf neue Kampfjets in der Größenklasse des Rafale angewiesen, ein weiterer Aufschub dieser Beschaffung sei nicht vertretbar.

Während des Europabesuches von Ministerpräsident Narendra Modi wurde man sich über den Kauf von 36 Rafale Kampfjets rascher einig, als man sich dies von Unterhändlern gewohnt ist. Per Handschlag einigten sich der französische Präsident François Hollande und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi über den Kauf von 36 Rafale Kampfjets. Dassault begrüßt diesen Handel, wird er doch die Rafale Produktion in Frankreich mindestens bis ins Jahr 2020 sichern.

Die Details der Bestellung müssen noch über ein Staatsabkommen geregelt werden. Die Beschaffung dieser 36 Jets werden den Technologietransfer und die Qualitätsansprüche von Dassault bei der Endfertigung in Indien jedoch ausschließen. Ein großer Teil dieser Rafale Kampfjets werden nun über die nächsten Jahre direkt auf der Endfertigungsstraße in Bordeaux gebaut, ähnlich wie die 24 Maschinen für Ägypten.