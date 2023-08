Indien möchte Boeing C-17 beschaffen

Das indische Verteidigungsministerium möchte für seine Luftwaffe 10 militärische Boeing C-17 Globemaster III Transporter kaufen.

Die Kaufabsicht wurde beim amerikanischen Verteidigungsministerium platziert und wird wahrscheinlich in eine Offertenanfrage bei Boeing münden. Boeing zeigt sich erfreut über die Anfrage Indiens, würde es doch um einen hohen Milliardenauftrag gehen, der die C-17 Produktionsstätten in Palm Beach für ein weiteres volles Jahr auslasten würde. Der C-17 Globemaster III wurde an der Aero India 2009 der indischen Luftwaffe vorgestellt. Indien möchte ihre alten AN-32 und IL-76 Transportmaschinen aus russischer Produktion durch ein neues Muster ergänzen und ersetzen. In der Gösse des IL-76 kommt nur der Globemaster III oder der A400M in Frage, die AN-32 Transporter könnten durch Hercules Maschinen ersetzt werden.