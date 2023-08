Indien möchte Airbus Tanker kaufen

Indien will anscheinend A330 MRTT Tankflugzeuge von Airbus kaufen, dies ist einem Bericht aus der indischen Presse zu entnehmen.

Die indische Luftwaffe setzte bis anhin auf Tankflugzeuge aus russischer Produktion. Laut einem Interview in der Hindustan Times mit dem Oberbefehlshaber Fali Homi Major will Indiens Luftwaffe in Zukunft moderne Tankflugzeuge aus europäischer Produktion beschaffen. Indien will keine weiteren russischen Il-78MKI Tankflugzeuge mehr kaufen, sonder auf das moderne Muster A330 MRTT von EADS umsteigen. Scheinbar waren die Inder mit der russischen Serviceleistungen nicht zufrieden, in der heutigen Zeit kann sich niemand mehr eine schlechte After Sale Kundenbetreuung mehr leisten, in dieser Industrie geht es um Milliardenbeträge, so ist es nicht erstaunlich, dass die indische Luftwaffe auf den modernen Airbus A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker) umsteigen will. Das Geschäft muss von der Beschaffungsbehörde jedoch noch abgesegnet werden. Link: EADS