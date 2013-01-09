Indien kauft weitere Kampfjets von Sukhoi

Sukhoi Su-30 Mk1 (Foto: Air Force India)

Indien hat in Russland weitere 42 Sukhoi Su-30MKI Kampfjets in Auftrag gegeben. Der Vertrag wurde während des Besuchs von Vladimir Putin in Indien unterzeichnet.

Mit diesem neuen Auftrag erhöht sich der indische Su-30 Auftrag auf insgesamt 272 Einheiten, wovon bereits 119 ausgeliefert sind. Der Folgeauftrag entspricht für Russlands Luftfahrtindustrie einem Wert von rund 3 Milliarden US Dollar. Für Indiens Industrie ist dies eine wichtige Folgebestellung, an dem Su-30 Programm arbeiten zahlreiche indische Zulieferbetriebe, die Komponenten an Hindustan Aeronautics Ltd. liefern, wo die Jets endmontiert werden. Indien konnte die ersten Su-30MKI bereits 1997 übernehmen, drei dieser Maschinen gingen bislang durch Absturz verloren.