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Indien könnte weitere MiG-29K kaufen

25.09.2008 RK
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Die indische Navy will nächste Woche weitere MiG-29K Fulcrum-D Mehrzweckkampfflugzeuge in Auftrag geben.

CR Mapo, MiG-29K, Fulcrum D

Die indische Navy will nächste Woche weitere MiG-29K Fulcrum-D Mehrzweckkampfflugzeuge kaufen.

Als Geschenk könnte der russische Verteidigungsminister, Anatoly Serdyukov, bei seinem Besuch in Indien einen Milliardenauftrag für 30 weitere MiG-29K in Empfang nehmen. Indien hatte 2004 den russischen Flugzeugträger Admiral Gorshkov gekauft, in diesem Auftrag waren auch 12 einsitzige MiG-29K und vier Doppelsitzer MiG-29KUB eingeschlossen. Bei der MiG-29K handelt es sich um eine Trägergestützte MiG-29 Fulcrum. Der Flugzeugträger soll 2012 fertig werden. Insider zweifeln jedoch an einer pünktlichen Auslieferung und Indien befindet sich weiterhin in harten Verhandlungen mit dem Lieferanten.
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