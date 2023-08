Indien führt MiG-29K ein

Am 19. Februar 2010 wird Indien offiziell ihre ersten trägergestützten MiG-29K Kampfflugzeuge einführen.

Die erste MiG-29K Staffel wird den Namen Black Panthers erhalten und wie vorgesehen auf der INS Hansa Naval Base in Goa stationiert sein. Die ersten vier Maschinen wurden am 4. Dezember 2009 zerlegt in Goa angeliefert und werden momentan durch russisches und indisches Personal zusammengebaut. Die ersten indischen NAVY Piloten wurden in Russland mit ihren neuen MiG-29K vertraut gemacht, die vier Maschinen werden nun für die weitere Schulung und Ausbildung der Piloten, des Boden- und Wartungspersonals herbeigezogen. Der Flugzeugträger Gorshkov aus Russland wird in Indien unter dem Namen INS Vikramaditya fahren und voraussichtlich ab 2012 verfügbar sein.