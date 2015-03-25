Indien erhält modernisierte Mirage 2000H

Mirage 2000H (Foto: Dassault)

Indien kann heute im französischen Istres ihre ersten beiden modernisierten Mirage 2000H Kampfjets übernehmen, dies gab das indische Verteidigungsministerium bekannt.

Die beiden Mirage 2000H wurden bei Dassault mit einer neuen Avionik und modernen Waffenrechnern nachgerüstet. Die Nacharbeiten umfassen neue Cockpitinstrumente, einen neuen Radar, moderne Waffenrechner, eine neue ECM Ausrüstung und ein Helmdisplay für den Piloten. Mit dieser Kampfwertsteigerung kann die Mirage 2000 mit modernsten Lenkwaffen ausgerüstet werden. Die nächsten zwei Maschinen werden unter Mithilfe von Dassault bei HAL in Indien auf den neusten Stand gebracht, danach wird HAL die verbleibenden 45 Mirage 2000 noch nachrüsten. Die Mirage 2000 können laut Indien nach diesem Nachrüstungsprogramm für weitere fünfzehn bis zwanzig Jahre im Einsatz bleiben. Indien hat ihre Mirage 2000 Mitte der 1980er Jahre beschafft.