Indien erhält Mi-17V-5 Helikopter

Russlands Hubschrauberproduzent Russian Helicopters hat bekannt gegeben, dass die ersten vier Mi-17V-5 Transporthubschrauber an Indiens Luftstreitkräfte übergeben wurden.

Im Dezember 2008 kaufte Indien in Russland achtzig moderne Mi-17V-5 Helikopter. Die neuen Mi-17V-5 sind mit der KNEI-8 Avionik ausgerüstet, zu der auch vier große Farbbildschirme im Cockpit gehören. Motorisiert sind die Hubschrauber mit Klimov VK2500 Turbinen. Bei dem MI-17V-5 handelt es sich um einen vielseitigen Mehrzweckhubschrauber, der für militärische wie zivile Transportaufgaben geeignet ist.