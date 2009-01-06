Indien beschafft P-8I Poseidon
06.01.2009 RK
Die indische Regierung hat Boeing mit dem Bau von acht Seeaufklärungs- und U-Boot- Bekämpfungsflugzeug vom Typ P-8I Poseidon betraut.
Die indische Regierung hat Boeing mit dem Bau von acht Seeaufklärungs- und U-Boot- Bekämpfungsflugzeugen vom Typ P-8I Poseidon betraut.
Dies bedeutet für den Poseidon ein beträchtlicher Exporterfolg. Die Maschine befindet sich erst im Prototyp Stadium und wurde bisher nur durch die US Navy als P-8A nachgefragt. Der erste Aufklärer und U-Bootjäger wird innerhalb von 48 Monaten an Indien geliefert und die nächsten sieben Einheiten werden ab 2015 an die indische Marine gelangen.
Link: Boeing