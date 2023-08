Indien beschafft P-8I Poseidon

Die indische Regierung hat Boeing mit dem Bau von acht Seeaufklärungs- und U-Boot- Bekämpfungsflugzeug vom Typ P-8I Poseidon betraut.

