Indien an französischen Jaguar interessiert

SEPECAT Jaguar Armée de l’air (Foto: Armée de l’air)

Indien verhandelt mit Frankreich über den Kauf von 31 ausgemusterten SEPECAT Jaguar Kampfflugzeugen.

Die Jaguar Jagdbomber wurden durch die Armee de l‘ Air bis ins Jahr 2005 eingesetzt und danach ausgemustert. Da man sich nicht gänzlich von den Jaguar verabschieden wollte, mottete man einen großen Teil der Flotte ein. Wahrscheinlich rechnete man schon damals mit einem Bedarf aus Indien für diese Jets. Vor einem halben Jahr offerierte Frankreich die gebrauchten Jets an die indischen Luftstreitkräfte. Während einem Besuch des indischen Verteidigungsministers in Frankreich, wurde das Angebot, laut französischen Medienberichten, erneut besprochen. Für Indien könnten diese Oldtimer Jets durchaus noch nützlich sein, da es der letzte Jaguar Betreiber ist. Falls die Jaguar Jets zu einem vernünftigen Preis über den Tisch gehen würden, ließe sich das Geschäft auch für Frankreich rechnen. Ein Verkauf kostet bestimmt weniger, als die fachgerechte Entsorgung des heiklen Militärmaterials. Falls Indien jedoch auf einen upgrade der Jets drängt, dann werden sich die Verhandlungspartner wahrscheinlich nicht einigen können. Falls die französischen Medienberichte korrekt regergiert sind, pocht die indische Verhandlungsdelegation auf hochgerüstete und betriebsbereite Jaguar Jagdbomber.

IAF SEPECAT Jaguar (Foto: IAF)

Indiens Jaguar Jets durchlaufen Kampfwertsteigerung

Indien Luftstreitkräfte betreiben momentan noch rund 125 Jaguar Jagdbomber, für die Schulung stehen dem Land noch rund 25 Jaguar T Doppelsitzer zur Verfügung. Im Jahr 2008 hat Indien beschlossen, ihre Jaguar Angriffsflugzeuge nachzurüsten und auf den neusten Stand zu bringen. Am 28. November 2012 absolvierte der erste modernisierter SEPECAT Jaguar Darin III bei Hindustan Aeronautics Limited seinen Jungfernflug, nach einer umfassenden Erprobung wurde das überarbeitete Kampfflugzeug im November 2016 als Teileinsatzbereit gemeldet. Bis zu diesem Datum sind drei Jaguars auf den neuen Standard gebracht worden. Mit dem Upgrade können die Jaguar noch für mindestens fünfzehn weitere Jahre im Einsatz bleiben.

SEPECAT Jaguar Darin III (Foto: HAL)

Auf neue Triebwerke soll verzichtet werden

Die indischen Jaguar Kampfjets aus den 1970er Jahren hätten beim Darin III Upgrade je zwei F125IN 43.8 Kilo Newton starke Triebwerke von Honeywell erhalten sollen, auf neue Triebwerke soll aus Kostengründen jedoch verzichtet werden. Der Upgrade beinhaltet momentan eine verbesserte Avionik mit modernem Blickfeldsichtgerät, daneben wird ein leistungsfähiger Radar eingebaut und moderne Waffenrechner nachgerüstet. Durch diese Maßnahmen wird der Jaguar zu einem allwetterfähigen Angriffsflugzeug.

Laut indischen Medienberichten sollen hundert Jaguar auf den neuen Standard gebracht werden. Falls alle 100 Jaguars nachgerüstet würden, dann würden Kosten von rund 3 Milliarden US Dollar entstehen. Dieser Kostenrahmen wurde jedoch noch nicht genehmigt. In dem Preis von drei Milliarden US Dollar wären jedoch auch neue Triebwerke enthalten.