Indien übernimmt fünften Hercules Transporter

Indiens Luftwaffe konnte letzte Woche ihren fünften von sechs gekauften C-130J Super Hercules Militärtransporter bei Lockheed Martin im Werk Marietta abholen.

Die Super Hercules wurde vom Werk Marietta zu ihrer Heimatbasis Hindan in Indien überflogen. Der sechste und letzte Super Hercules Transporter wird im Oktober an Indiens Luftwaffe ausgeliefert. Die sechs Maschinen wurden 2008 bestellt.Bei den Kampfzonentransportern handelt es sich um C-130J-30 Super Hercules, die durch vier Rolls Royce AE2100 Propellerturbinen angetrieben werden. Die Super Hercules werden in Indien hauptsächlich für Spezialmissionen verwendet.