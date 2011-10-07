Indien, MiG-21 abgestürzt

Heute Freitag, den 7. Oktober 2011, ist eine MiG-21 der indischen Luftwaffe abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Indiens Luftstreitkräfte gaben bekannt, dass sich der Unfall in der Nähe der Basis Uttarlai im Bundesstaat Rajasthan im Barmer Distrikt ereignete. Die Maschine befand sich nach einer routinemässigen Übung auf dem Rückweg zur Basis und war bereits im Anflug auf den Luftwaffenstützpunkt Uttarlai. Der Pilot konnte den MiG-21 Kampfjet mit dem Schleudersitz verlassen und kam mit dem Leben davon. Indiens Luftwaffe beklagt mit diesem Unfall bereits den sechsten Absturz in diesem Jahr. Die alternden MiG-21 sollen 2017 komplett ausgemustert werden, da die Maschinen als unsicher gelten und nur noch von erfahrenen Piloten geflogen werden dürfen. Indien hat seit den 1960er Jahren fast Tausend MiG-21 beschafft, davon ist praktisch die Hälfte abgestürzt.