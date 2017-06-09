Hornet kann länger genutzt werden

Schweizer F/A-18C/D Hornet Formation (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Der Nationalrat hat zusammen mit dem Rüstungsprogramm 2017 einem Kredit über 450 Millionen Franken für die Nutzungsverlängerung der 30 Hornets zugestimmt.

Darin enthalten ist ein Struktursanierungsprogramm, damit die Flugzeugstruktur für 6000 Flugstunden zertifiziert werden kann (bisher 5000 Flugstunden). Weiter sollen bei den F/A-18 diverse Komponenten ersetzt werden. Dazu zählt ein neues Kommunikationssystem mit besserer Störresistenz und ein in den Pilotenhelm integriertes Nachtsichtsystem. Auch die AIM-120B AMRAAM Radarlenkwaffen sollen durch neue AIM-120 C7 ersetzt werden. Abgelehnt hat der Nationalrat die Befähigung der Schweizer F/A-18 für den Erdkampf, was 20 weitere Millionen gekostet hätte. Das Geschäft geht nun auch noch in den Ständerat. Mehr zur Zukunft der Schweizer Luftwaffe auch im nächsten Heft von SkyNews.

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