Honeywell Avionik für Indiens C-130J
12.02.2009 RK
Die indische Luftwaffe wird ihre sechs bestellten C-130J Transportmaschinen mit einem Anti-Kollisionssystem TCAS von Honeywell ausrüsten.Indien bestellte anfangs 2008 sechs amerikanische C-130J Hercules Transporter im Wert von rund 1 Milliarde US Dollar. Die Inder haben sich neben dem militärischen TCAS von Honeywell für das verbesserte Terrainwarnsystem, den Flight Management Computer, die Autopiloten, Fluganzeigeinstrumente, das GPS, den Radarhöhenmesser und die Trägheitsnavigationsplattformen vom gleichen Avionik Hersteller entschieden. Der Auftrag entspricht einem Wert von etwa 10 Millionen US Dollar. Link: Honeywell C-130 Hercules stösst Wärmepatronen aus