Holloman übernimmt F-22 Raptor

Das 49th Fighter Wing übernahm die ersten beiden F-22A Raptor Jagdflugzeuge. Die Flugzeuge kamen am 2. Juni in Holloman an.

Kürzlich musste Holloman Air Force Base ihre letzten F-117 Night Hawk Tarnkappenbomber ausmustern. Die Besatzungen auf dem Luftwaffenstützpunkt im Süden von New Mexico sind erfreut über den neuen Zugang. Neben der neuen F-22 Raptor Staffel ist zudem die Verlegung von Reserve F-22 Verbänden nach Holloman geplant.