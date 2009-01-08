Holland entscheidet sich für den F-35 Lightning II
08.01.2009 RK
Die Holländer wollten für die Beschaffungspläne von bis zu 85 neuen Kampfflugzeugen den Wettbewerb neu auflegen, steht jetzt jedoch wieder voll hinter der F-35.Das Verteidigungsministerium von Holland überprüfte während den letzten Monaten Alternativen zu den modernen F-35 Kampfflugzeugen der fünften Generation. Holland steht vor der Entscheidung zwei Testflugzeuge zu beschaffen und steckt industriell bereits recht tief in dem F-35 Programm, daher ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Das Evaluationsteam kam zum Schluss, dass die F-35 das einzige Mehrzweckkampflugzeug sei, das ihre Bedürfnisse in allen Aufgabenbereichen erfüllen wird. Die ersten Flugzeuge aus dem Produktionsblock 3 werden ab 2015 erwartet und werden zu einem späteren Zeitpunkt auf den Stand der Flugzeuge aus Block 4 nachgerüstet. Bereits die ersten Maschinen werden vier der Einsatzprofile zur vollsten Zufriedenheit der holländischen Luftwaffe erfüllen und ab Block 4 werden alle sechs geforderten Missionsprofile erfüllt. Link: Lockheed Martin Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?