Holland beschafft acht weitere F-35A

Dutch F-35A (Foto: JSF, Frank Crebas)

Das holländische Parlament hat am 26. Februar 2015 der Beschaffung von acht weiteren F-35A Lightning II Kampfjets zugestimmt.

Vor dem holländischen Parlament hat die Verteidigungsministerin Jeanine Hennis-Plasschaert gesagt, dass es nun bei der F-16 Ersatzbeschaffung kein Zurück mehr gebe. Holland besitzt bereits zwei F-35A und hat nun dem Kauf der ersten acht Maschinen aus der Serienproduktion zugestimmt. Holland ist einer der wichtigsten Partner im Joint Strike Fighter Programm und wollte ursprünglich fünfundachtzig F-35A Lightning II Kampfjets beschaffen, jetzt sollen es immerhin noch 37 werden. Die acht neu in Auftrag gegeben Jets sollen 2019 ausgeliefert werden. Holland wird in den Fiskaljahren 2016, 2017 und 2018 jeweils acht weitere F-35A in Auftrag geben, die letzten drei sollen dann im Fiskaljahr 2019 bestellt werden.

Mit dem Kampfjet der fünften Generation will das Land zwischen 2019 und 2022 ihre noch rund 68 F-16 Falcon aus den 1980er Jahren ersetzen. Holland will für die 37 Jets maximal 4,5 Milliarden Euro bezahlen, was zu einem Stückpreis von 121,6 Millionen Euro (134 Millionen USD) führen wird.

Das Verteidigungsministerium rechnet mit jährlichen Betriebskosten von 270 Millionen Euro, bei jährlichen 150 Flugstunden pro Maschine führt dies zu einem Flugstundenpreis von rund 49.000 Euro. Holland hat als Partner bereits rund 1,233 Milliarden Euro in die Entwicklung der F-35 gesteckt.