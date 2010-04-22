Holland übernimmt NH90 NFH Hubschrauber

Die königliche Navy Hollands konnte im AgustaWestland Werk Verigate den ersten NH90 NFH Überwachungs- und Transporthubschrauber übernehmen.

Ursprünglich sollte der Hubschrauber im September 2009 an die holländische Navy ausgeliefert werden, das Programm war zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer Verspätung von zwei Jahren behaftet. Holland hat gesamthaft 20 dieser modernen Helikopter gekauft. Der NH90 NFH kann für die U-Boot Bekämpfung, zur Bekämpfung von normalen Landzielen und neben herkömmlichen Transportaufgaben auch für Such-und Rettungsaufgaben eingesetzt werden. Durch seine komplexe Avionik kann der NH90 NFH für Allwetter- und auch für Nachteinsätze verwendet werden. Der Hubschrauber ist für die Stationierung auf leichten Fregatten gedacht.