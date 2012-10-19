Holland übernimmt Chinook CH-47F Hubschrauber

Die niederländischen Luftstreitkräfte konnten anfangs Oktober 2012 ihre ersten beiden von sechs neu beschafften Boeing CH-47F Chinook Grosshubschrauber übernehmen.

Die sechs Hubschrauber wurden 2007 bestellt und dienen zur Verstärkung der niederländischen Transportverbände. Holland betreibt bereits 11 CH-47D und erhöht mit diesen sechs Hubschraubern ihre Chinook Stärke auf 17. Zwei holländische CH-47D gingen während des Afghanistan Krieges verloren. Drei der neuen Hubschrauber werden in Holland stationiert und drei CH-47F sollen in den Vereinigten Staaten bleiben und dort zu Schulungszwecken verwendet werden. Die CH-47F haben ein modernes Glascockpit, stärkere Triebwerke und einen vorwärts schauenden Infrarot Sensor für die Bildaufbereitung installiert. Die Hubschrauber waren stark verzögert und hätten ursprünglich bereits im Jahre 2009 ausgeliefert werden sollen.