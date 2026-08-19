Hohe MQ-9 Reaper Drohnenverluste

MQ-9B Guardian (Foto: General Atomics Aeronautical Systems)

Die US-amerikanischen Streitkräfte haben momentan rund 185 MQ-9 Reaper Drohnen im Einsatz, viele davon sind während dem Krieg gegen den Iran bereits verloren gegangen.

Laut einem Bericht in der Washington Post gingen während dem Irankrieg bereits 45 MQ-9 Reaper Drohnen verloren. Die renommierte Zeitung stützt sich bei diesen Angaben auf Informationen von US-Beamten, die mit Verlustdaten aus dem Pentagon vertraut sind.

Einige dieser bewaffneten Aufklärungsdrohnen sind durch feindlichen Beschuss abgestürzt, andere sind durch Unfälle verloren gegangen. Die MQ-9 Reaper werden rund um die Straße von Hormus für Überwachungs- und Angriffsaufgaben genutzt. Die MQ-9 Drohne ist über einem stark umkämpften Gebiet verletzlich, sie lässt sich mit mobilen Boden-Luft-Raketen relativ einfach abschießen.

Eine MQ-9 Reaper Aufklärungsdrohne kostet rund 30 Millionen US-Dollar, falls man sie auch für Angriffsaufgaben verwenden will, kann der Preis rasch 40 bis 50 Millionen US-Dollar erreichen. Falls der Bericht stimmt, dann hätten die USA mit 45 Reaper Verlusten bereits viel Geld verloren.