Hawkeye kann in der Luft betankt werden

der E-2D Hawkeye refueling in flight (Foto: Northrop Grumman)

Northrop Grumman hat bekanntgegeben, dass die kritische Entwurfsüberprüfung für das Luftbetankungssystem der E-2D Hawkeye abgeschlossen werden konnte.

Northrop Grumman wurde 2013 mit einem Auftrag zur Nachrüstung eines Luftbetankungssystems für die E-2D Hawkeye betraut. Dieser Vertrag über 226,7 Millionen US Dollar umfasst die Entwicklungsarbeiten und die Nachrüstung der trägergestützten Hawkeye Seeüberwachungsflugzeuge. Bei dem neuen Design wurde auch ins Auge gefasst, dass die zusätzlichen Installationen sowohl bei den Maschinen die sich im Bau befinden, als auch bei den bereits gebauten E-2D Hawkeyes nachgerüstet werden können.

Nach der kritischen Designüberprüfung folgt nun der Bau und die Erprobung eines Prototypen. Der E-2D Prototyp mit Luftbetankungssystem soll 2017 mit dem Flugtestprogramm beginnen. Die eingeschränkte Einsatzbereitschaft der E-2D Hawkeyes mit dem Luftbetankungssystem wird für das Jahr 2020 erwartet.