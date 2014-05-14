Harbin Y-12 II in Kenia abgestürzt

Am 12. Mai 2014 ist eine zweimotorige Harbin Y-12 II Turbopropeller Maschine in Kenia kurz nach dem Start vom Flugplatz El Wak abgestürzt, dabei kam eine Person ums Leben und elf Personen wurden verletzt.

Das zweimotorige Militärflugzeug war in Mandera gestartet und wollte nach einer Zwischenlandung in El Wak über Garissa nach Nairobi fliegen. Der Unfall ereignete sich aus noch ungeklärten Gründen während der Startphase auf dem Flugplatz von El Wak. Das Flugzeug wurde nach ersten Medienberichten zufolge vollständig zerstört. Das leichte Transportflugzeug wurde in China gebaut und verfügt über zwei PT6A Propellerturbinen von Pratt & Whitney Canada.